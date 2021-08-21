تدريب 85 من المكلفات بالخدمة العامة بـ«تضامن القليوبية»

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تابع مجدى حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، اللقاء التدريبى للطالبات المكلفات بالخدمة العامة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بحضور الدكتورة هند فؤاد ممثل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ونجاة محمد حسن مدير إدارة الخدمة العامة بالمديرية وأخصائية الخدمة عامة بالمديرية.

وقالت المديرية في بيان لها، إن اللقاء التدريبي حضره 85 من مكلفات الخدمة العامة من جميع مراكز القليوبية بالقاعة الكبرى بديوان عام المديرية، وتم خلال اللقاء التعريف بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وشرح العمل به والتدريب على كيفية البحث الميدانى لاستمارة الإستبيان.

اضاف البيان أن عمل المركز ينفذ من خلال أربع محاور الإستبيان والإستطلاع وحلقات النقاش والإستمارة. يذكر أن مركز البحوث الاجتماعية والجنائية يوجد له مقر بالمديرية باعتباره أحد الفروع الخمسة بوزارة التضامن الاجتماعي، في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ويتم فيه التعاون ما بين ممثلين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وإدارة الخدمة العامة بالمديرية.