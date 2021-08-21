أخبار عاجلة

أخطر من النسخ السابقة للفيروس .. 9 أعراض لـ"دلتا كورونا" -
السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الحوثي على قاعدة العند العسكرية باليمن -
"الزعاق" يكشف علاقة العام الدراسي بالمناخ.. وأيامها عالميًّا بين 176 و204 أيام -
كارتيرون يحصل على إجازة 5 أيام ويطير لفرنسا -
أبرزها "حلوة الجوف".. 65 نوعًا من التمور بمهرجان التمر والعسل بدومة الجندل -
أهالي "صور بيشة" يعانون ضعف الاتصالات والإنترنت مع بداية العام الدراسي -
رئيس نادي الطائي يدشن حسابه في "تويتر": "اللهم اجعله فال خير" -
المقاولون: لن نوافق على رحيل «مجلي»..والزمالك لم يسدد قيمة صفقة الجزيرى -
وكيل كارتيرون: استمرار حسين لبيب فى نادى الزمالك معناه بقاء الفرنسي -
أحمد مجاهد عن تدخل أبو ريدة في قراراته: والله غير صحيح .. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تدريب 85 من المكلفات بالخدمة العامة بـ«تضامن القليوبية»

Print
تدريب 85 من المكلفات بالخدمة العامة بـ«تضامن القليوبية» تدريب 85 من المكلفات بالخدمة العامة بـ«تضامن القليوبية»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع مجدى حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، اللقاء التدريبى للطالبات المكلفات بالخدمة العامة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بحضور الدكتورة هند فؤاد ممثل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ونجاة محمد حسن مدير إدارة الخدمة العامة بالمديرية وأخصائية الخدمة عامة بالمديرية.

وقالت المديرية في بيان لها، إن اللقاء التدريبي حضره 85 من مكلفات الخدمة العامة من جميع مراكز القليوبية بالقاعة الكبرى بديوان عام المديرية، وتم خلال اللقاء التعريف بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وشرح العمل به والتدريب على كيفية البحث الميدانى لاستمارة الإستبيان.

اضاف البيان أن عمل المركز ينفذ من خلال أربع محاور الإستبيان والإستطلاع وحلقات النقاش والإستمارة. يذكر أن مركز البحوث الاجتماعية والجنائية يوجد له مقر بالمديرية باعتباره أحد الفروع الخمسة بوزارة التضامن الاجتماعي، في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ويتم فيه التعاون ما بين ممثلين المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وإدارة الخدمة العامة بالمديرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كارتيرون يحصل على إجازة 5 أيام ويطير لفرنسا

كارتيرون يحصل على إجازة 5 أيام ويطير لفرنسا

المقاولون: لن نوافق على رحيل «مجلي»..والزمالك لم يسدد قيمة صفقة الجزيرى

المقاولون: لن نوافق على رحيل «مجلي»..والزمالك لم يسدد قيمة صفقة الجزيرى

وكيل كارتيرون: استمرار حسين لبيب فى نادى الزمالك معناه بقاء الفرنسي

وكيل كارتيرون: استمرار حسين لبيب فى نادى الزمالك معناه بقاء الفرنسي

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مصرع فتاة غرقا في أسوان