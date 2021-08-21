موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021

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قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، إنه من المتوقع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد 72 ساعة من إغلاق باب تسجيل الرغبات.

وأضاف عطا، لـ«المصري اليوم أن ترشيح الطلاب لا يكون نهائيا إلا بعد الانتهاء من مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب والتي تبدأ فور الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية مباشرة، على أن تكون بطاقة الترشيح نهائية ويتوجه بها الطلاب إلى الجامعات التي رشحوا إليها لإنهاء الإجراءات والتقدم باوراقهم والقيد للفرقة الأولى للعام الدراسي 2021/2022.

وأوضح عطا أنه بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالكليات التي تشترط اختبارات القدرات، فإن الكليات ملتزمة بمد مكتب التنسيق نتائج الاختبارات إلكترونية لتوزيع الطلاب على الكليات الراغبين الالتحاق بها في حال كانوا حاصلين على الحد الأدنى للقبول بها، وأنه لا يعتد بأي نتائج تخرج من الكليات ورقية.

كانت انطلق اليوم تنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى والتي تستمر لمدة ٥ أيام بحد أدنى 88.41% الشعبة العلمية علوم، و80% الشعبة الرياضية، و65.73% الشعبة الأدبية، ويتنافس في المرحلة 118 ألفا و280 طالبا من بينهم 22 ألفا و954 علوم و16 ألفا و293 رياضة و79 ألفا و33 طالبا بالأدبي.