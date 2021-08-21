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غرق عامل أثناء الاستحمام بترعة الإسماعيلية في الخصوص

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غرق عامل أثناء الاستحمام بترعة الإسماعيلية في الخصوص غرق عامل أثناء الاستحمام بترعة الإسماعيلية في الخصوص

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لقى عامل مصرعة غرقا في ترعة الإسماعيلية بمدينة الخصوص أثناء الإستحمام وبسبب عدم إجادتة للسباحة جرفه التيار وغرق في المياة وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثتة ونقلها لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعى.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص بورود بلاغ من الأهالى بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى وتمكنت من انتشال الجثة، وبالفحص تبين غرق «ش م م» 16 سنة عامل أثناء الإستحمام في الترعة بمدخل المدينة دائرة القسم، ولعدم إجادته للسباحة جرفه التيار ولقى مصرعة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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