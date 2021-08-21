العثور على جثة مسنة بها آثار خنق في قنا

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كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا السبت العثور على جثة سيدة مسنة ملقاة أمام مسجد بقرية حجازة بحري مركز قوص.

تبين أن الواقعة بها شبهة جنائية بعد وجود علامات خنق في رقبة المجني عليها وانتفاخ في بطنها، تم نقلها لمشرحة قوص لحين ندب الطبيب الشرعي لتشريحها.

كان اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا تلقى إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة مُسنة أمام مسجد الحجيرات، في حجازة بحري، التابعة لدائرة مركز قوص .

وتبين أن الجثة لسيدة مُسنة تُدعى سعيدة محمد أحمد، وتعمل داية، وخرجت مساء أمس من منزلها، وعُثر عليها صباح اليوم جثة هامدة أمام مسجد في حجازة بحري فتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.