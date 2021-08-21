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لجنة هندسية تعاين عددًا من عمارات العريش وبئر العبد

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لجنة هندسية تعاين عددًا من عمارات العريش وبئر العبد لجنة هندسية تعاين عددًا من عمارات العريش وبئر العبد

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استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بحضور المهندس ناجى إبراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، اللجنة الهندسية المشكلة من نقابة المهندسين وبعض أساتذة كليات الهندسة بالجامعات، والسابق تكليفها بمعاينة عدد من العمارات السكنية لبيان ما بها من أضرار.

وقدمت اللجنة إلى المحافظ تقريرا مبدئيا عن حالة عدد 10 عمارات بضاحية السلام بالعريش، عمارة واحدة بالمساعيد بالعريش، وعمارتين بالحى الإدارى ببئر العبد.. حيث تضمن التقرير من المعاينة المبدئية: عدم وجود عازل على أسقف العمارات وتآكل الحديد وعدم وجود صيانة لها.. مع وجود عيوب في العناصر الإنشائية وسوء استخدام الأهالى.

وأشارت اللجنة إلى ضرورة أن تكون المواد المستخدمة في البناء مطابقة للمواصفات، وأن يتم اختبارها بصفة دائمة عن طريق معمل الاختبارات للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

وأعلنت اللجنة أنه سيتم إعداد التقرير النهائى وإمكانية العلاج وإرساله إلى المحافظ لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة.

من جانبه أعلن المحافظ عن سرعة إعداد التقرير النهائى بحالة العمارات التي تمت معاينتها، مشيرا إلى أنه سبق إزالة عدد 105 عمارات تابعة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بحى المساعيد بالعريش بعدما تأكد من خطورتها على السكان.

وقدم المحافظ الشكر إلى النقابة العامة للمهندسين والنقابة الفرعية للمهندسين بالعريش إلى جانب أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المشاركة في المعاينة وإعداد التقرير لجهودهم في هذا الموضوع.

المصرى اليوم

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