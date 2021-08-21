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توقيع الكشف المجاني على 2888 مواطنًا خلال القوافل الطبية في أسوان

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توقيع الكشف المجاني على 2888 مواطنًا خلال القوافل الطبية في أسوان توقيع الكشف المجاني على 2888 مواطنًا خلال القوافل الطبية في أسوان

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نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قرية الرغامة غرب بمركز كوم أمبو وقرية الجعافرة بمركز دراو.

واستمرت أعمال القافلة لمدة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد 2888 مواطنا.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي.

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

المصرى اليوم

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