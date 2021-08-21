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موسيقى عمر خيرت وسيد درويش على أنغام الكمان بساقية الصاوي

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موسيقى عمر خيرت وسيد درويش على أنغام الكمان بساقية الصاوي موسيقى عمر خيرت وسيد درويش على أنغام الكمان بساقية الصاوي

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أحيا الفنان الشاب وعازف الكمان عزمى حفلاً موسيقياً مساء أمس في تمام الساعة السابعة مساءً، بصحبة فرقته كيان على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوى.

وعلى مدار ساعتين عزف فيها عزمى وفرقته التي تضم مجموعة من العازفين المهرة بالعديد من المقطوعات الموسيقية لأجمل الأغاني المعاصرة بأسلوب جديد وطابع خاص منها «يامسافر وحدك»، والذي بدأ بها الفنان عزمى حفله اليوم لأول مرة تلاها مقطوعات موسيقية لكل من «سيد درويش»،«عمر خيرت» ،«أم كلثوم» ،«قلبى عشقها»،«قمرين»،«سيدى وصالك» ،«لولا الملامة» بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه ومتابعيه.

استكمل الفنان عزمى وفرقته الجزء الثانى من الحفل مع باقة مميزة من أجمل الألحان منها «عنتر،على بالى ،قال صعبان عليه، كمانانا»وسط تصفيق حاد من الجمهور الذي أعرب عن سعادته لحضور الحفل.

المصرى اليوم

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