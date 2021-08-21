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للوقاية من مضاعفات متحور "دلتا".. الصحة: عليكم بالجرعتين

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للوقاية من مضاعفات متحور "دلتا".. الصحة: عليكم بالجرعتين للوقاية من مضاعفات متحور "دلتا".. الصحة: عليكم بالجرعتين
الوزارة: اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة

للوقاية من مضاعفات متحور

قالت الصحة: إن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية بإذن الله من مضاعفات متحور دلتا سريع الانتشار.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (409) حالات مؤكدة وتعافي (710) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (5242) حالة منها (1162) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (541610) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (527899) حالة.

وفيما يخص الوفيات؛ فقد تم تسجيل عدد (11) حالة؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8469) حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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