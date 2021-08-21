بعد سيطرة طالبان.. «فيس بوك» تحمي حسابات المستخدمين الأفغان

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أدخلت شركة فيسبوك إجراءات أمان جديدة للمستخدمين القلقين على سلامتهم في أفغانستان، حيث تواصل طالبان إحكام قبضتها على السلطة.

فيسبوك: إجراءات جديدة لحماية حسابات المواطنين الأفغان

قال رئيس السياسة الأمنية في فيسبوك إن الشركة تتخذ إجراءات أمنية للمستخدمين في أفغانستان، بما في ذلك إخفاء قوائم الأصدقاء وإضافة أداة لإغلاق الحسابات بسرعة.

وقال ناثانيال جليشر في سلسلة تغريدات عبر منصة تويتر إن الشركة أجرت التغييرات بناءً على تعليقات من النشطاء والصحفيين وجماعات المجتمع المدني.

ومع استعادة طالبان السيطرة على البلاد خلال الأسبوع الماضي، وجدت الجماعة طرقًا لنشر رسائلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وذلك بالرغم من حظرها من قبل يوتيوب وفيسبوك.

وأفادت شبكة NBC News أن الأشخاص في أفغانستان الذين يخشون من طالبان قاموا بحذف أي صور من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وهواتفهم يمكن أن تظهر صلة بالدول الغربية أو الحكومة الأفغانية السابقة أو الجيش الأفغاني.

ويمكن للأشخاص ضمن أفغانستان الآن الوصول إلى أداة لإغلاق الحسابات ضمن الشبكة الاجتماعية بنقرة واحدة. وتشجع الميزة المستخدمين على تقييد ما يمكن للأشخاص المجهولين رؤيته.

متحدث باسم طالبان سهيل شاهين

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وأوضح جليشر قائلاً: عندما يتم قفل الحساب، لا يمكن للأشخاص الذين ليسوا أصدقاء لهم تنزيل صورة الحساب أو مشاركتها أو مشاهدة المشاركات عبر الجدول الزمني.

وأضاف أن الشركة أزالت أيضًا قدرة المستخدمين على عرض قوائم الأصدقاء والبحث فيها ضمن الحسابات الموجودة في أفغانستان. وذلك لحماية الأشخاص من الاستهداف.

وقال جليشر عبر منصة إنستجرام المملوكة لشركة فيسبوك إن الشركة تضيف تنبيهات منبثقة في أفغانستان تتضمن خطوات لحماية الحسابات.

كما حث الأشخاص الذين لديهم أصدقاء وعائلة في أفغانستان على تشديد إعدادات الرؤية الخاصة بهم. واستشارة مجموعة من أدوات الأمن الرقمي التي أنشأتها منظمات حقوق الإنسان لتأمين حياتهم الرقمية بشكل أفضل.

وأضاف جليشر أن الشركة أضافت مركز عمليات خاص للرد على التهديدات الجديدة فور ظهورها. وقال إن الشركة تراقب الوضع عن كثب. وتتخذ خطوات للمساعدة في حماية الأشخاص في الوقت الفعلي. وتعمل مع نظرائها في الصناعة والمجتمع المدني والحكومة لتقديم أي دعم يمكنه المساعدة في حماية الناس.

ولم توضح الشركة ما إذا كانت قد ترجمت مواردها الجديدة وصفحات المساعدة إلى الباشتو والداري، وهما اللغتان الأساسيتان في أفغانستان.