محافظ الشرقية يأمر بسحب تجمعات مياه الصرف الصحي من أحد شوارع بلبيس

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أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بسحب تجمعات مياه الصرف الصحي المتراكمة بشارع السيد أيوب المتفرع من شارع جمال عبدالناصر، وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة بشوارع مدينة بلبيس، حيث تلاحظ له غلق الشارع نتيجة لطفح مياه الصرف الصحي ،ليأمر رئيس المدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة شفط وكسح المياه وفتح الطريق.

وعلي الفور قام المحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، بإستقدام السيارات اللازمة لسحب وشفط تجمعات مياه الصرف الصحي من الشارع، والبدء في تطهيره وتهيئته أمام حركة السيارات والمارة.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة للقرى والمراكز والمدن، للوقوف على الإحتياجات الفعلية للمواطنين، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، وتقييم أداء التنفيذيين.