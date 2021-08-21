أخبار عاجلة

أبرزها "حلوة الجوف".. 65 نوعًا من التمور بمهرجان التمر والعسل بدومة الجندل -
أهالي "صور بيشة" يعانون ضعف الاتصالات والإنترنت مع بداية العام الدراسي -
رئيس نادي الطائي يدشن حسابه في "تويتر": "اللهم اجعله فال خير" -
المقاولون: لن نوافق على رحيل «مجلي»..والزمالك لم يسدد قيمة صفقة الجزيرى -
وكيل كارتيرون: استمرار حسين لبيب فى نادى الزمالك معناه بقاء الفرنسي -
أحمد مجاهد عن تدخل أبو ريدة في قراراته: والله غير صحيح .. فيديو -
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اقتحام بلطجية لمنازل مواطنين بحدائق القبة -
خبير لوائح: قرار إيقاف شيكابالا باطـل -
نائب محافظ أسوان يتابع إصلاح كسر خط مياه الشرب الرئيسي -
«الداخلية»: ضبط 165 ألف كتاب خارجي تعليمي داخل مطبعة غير مرخصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الشرقية يأمر بسحب تجمعات مياه الصرف الصحي من أحد شوارع بلبيس

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بسحب تجمعات مياه الصرف الصحي المتراكمة بشارع السيد أيوب المتفرع من شارع جمال عبدالناصر، وفتحه أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة بشوارع مدينة بلبيس، حيث تلاحظ له غلق الشارع نتيجة لطفح مياه الصرف الصحي ،ليأمر رئيس المدينة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة شفط وكسح المياه وفتح الطريق.

وعلي الفور قام المحاسب على الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، بإستقدام السيارات اللازمة لسحب وشفط تجمعات مياه الصرف الصحي من الشارع، والبدء في تطهيره وتهيئته أمام حركة السيارات والمارة.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة للقرى والمراكز والمدن، للوقوف على الإحتياجات الفعلية للمواطنين، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية، وتقييم أداء التنفيذيين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كارتيرون يحصل على إجازة 5 أيام ويطير لفرنسا

كارتيرون يحصل على إجازة 5 أيام ويطير لفرنسا

المقاولون: لن نوافق على رحيل «مجلي»..والزمالك لم يسدد قيمة صفقة الجزيرى

المقاولون: لن نوافق على رحيل «مجلي»..والزمالك لم يسدد قيمة صفقة الجزيرى

وكيل كارتيرون: استمرار حسين لبيب فى نادى الزمالك معناه بقاء الفرنسي

وكيل كارتيرون: استمرار حسين لبيب فى نادى الزمالك معناه بقاء الفرنسي

مصرع فتاة غرقا في أسوان

مصرع فتاة غرقا في أسوان