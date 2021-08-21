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أبرزها "حلوة الجوف".. 65 نوعًا من التمور بمهرجان التمر والعسل بدومة الجندل
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:25 صباحاً
أهالي "صور بيشة" يعانون ضعف الاتصالات والإنترنت مع بداية العام الدراسي
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:25 صباحاً
رئيس نادي الطائي يدشن حسابه في "تويتر": "اللهم اجعله فال خير"
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:25 صباحاً
المقاولون: لن نوافق على رحيل «مجلي»..والزمالك لم يسدد قيمة صفقة الجزيرى
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:19 صباحاً
وكيل كارتيرون: استمرار حسين لبيب فى نادى الزمالك معناه بقاء الفرنسي
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:19 صباحاً
أحمد مجاهد عن تدخل أبو ريدة في قراراته: والله غير صحيح .. فيديو
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:05 صباحاً
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اقتحام بلطجية لمنازل مواطنين بحدائق القبة
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:05 صباحاً
خبير لوائح: قرار إيقاف شيكابالا باطـل
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:05 صباحاً
نائب محافظ أسوان يتابع إصلاح كسر خط مياه الشرب الرئيسي
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:05 صباحاً
«الداخلية»: ضبط 165 ألف كتاب خارجي تعليمي داخل مطبعة غير مرخصة
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الاثنين 30 أغسطس 2021 12:05 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
لقطات حصرية توثق عملية إجلاء من كابل على متن طائرة عسكرية فرنسية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 21 أغسطس 2021 02:37 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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