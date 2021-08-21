المشرف العام على التنسيق يطمئن الطلاب : موقع التنسيق مؤمن ولا يمكن اختراقه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، أن موقع التنسيق مؤمن تماما ويشرف عليه الجهات السيادية منعا للاختراق أو التلاعب في رغبات الطلاب.

وشدد عطا، في تصريحات لـ«المصري اليوم» ، علي ضرورة حفاظ الطلاب على الرقم السري الخاص بهم لانه الضمان الوحيد لعدم العبث برغباتهم من أي أشخاص، مؤكدا في الوقت نفسه أن مكتب التنسيق لا يرشح طالب على رغبة غير الذي دونها الطالب وبالتالي عليهم اختيار رغباتهم بعناية حيث يتيح موقع التنسيق تسجيل 75 رغبة.

وكان أعلن رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات من طلاب الثانوية العامة وصل حتى الآن إلى 195 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 23/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.