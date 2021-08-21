«محامين سوهاج» : بدء التسجيل للشباب الراغبين في التدريب بمكاتب المحاماة

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أعلنت لجنة الشباب بنقابة محامين سوهاج عن فتح باب التسجيل لشباب المحامين والمحاميات بالنقابة الفرعية بسوهاج، الراغبين في العمل والتدريب بمكاتب المحاماة، وذلك من خلال التنسيق مع مجموعة من مكاتب المحامين من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.

وقال محمد فواز، عضو الشباب بالنقابة الفرعية، إن اللجنة أتاحت رابطًا لكي يستطيع المحامي تسجيل بياناته من خلاله، والذي جاء كالتالي: https://forms.gle/eprx89Sc8HZ4FcEv6

وأوضح عضو الشباب أنه يمكن للمحامي والمحامية تسجيل بياناتهما من خلال إرسال إيميل بالبيانات على البريد الإلكتروني الخاص بلجنة الشباب

younglawyerscommittee2021@gmail.com وذلك حتى يتم التواصل لتوفير فرص التدريب والعمل.