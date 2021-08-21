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لعدم وجود متخصص .. غلق صيدليتين في مدينة الخانكة

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قال طلال ربيع نائب رئيس مركزومدينة الخانكة إنه تقرر غلق صيدليتن بالمدينة لعدم وجود دكتور صيدلي متخصص بمزاولة المهنة لإدارتهما وذلك خلال حملة للمرور والتفتيش على بعض الصيداليات لوجود العديد من الأدوية المهربة وغير المسجلة ببعض الصيداليات والمعامل الخاصة ومخازن الادوية وتكثيف الحملات للحفاظ على صحة المواطنين وتم المرور والتفتيش على بعض الصيداليات.

أشرف على الحملة الدكتور مصطفى مجدى بادارة تفتيش الصيدليات ومحمود طلعت إشغالات وأسفرت الحملة عن غلق عدد 2 صيدالية لعدم وجود دكتور صيدلي متخصص بمزاولة المهنة وتم عمل بعض المحاضر لوجود بعض الادوية منتهية الصلاحية وكذا أدوية مجهولة المصدر وغير مرخصة من وزارة الصحة وأدوية تحمل وزارة الصحة والسكان والتأمين الصحي ادوية مخدرة جدول أول وتم وضع الادوية داخل شنطة سمراء وتشمعيها بالشمع الأحمر وعمل الأجراءات القانونية من قبل إدارة التفتيش على الصيداليات.

غلق صيدليتين فى مدينة الخانكة
غلق صيدليتين فى مدينة الخانكة
غلق صيدليتين فى مدينة الخانكة

المصرى اليوم

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