مقتل 3 مدنيين في هجوم تنظيم "ي ب ك" على عفرين السورية

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جى بي سي نيوز :- أعلنت ولاية هطاي التركية، مقتل 3 مدنيين وإصابة 4 آخرين، إثر هجوم صاروخي نفذه إرهابيو تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" من مدينة تل رفعت على عفرين بريف حلب، شمال غربي سوريا.

وأوضحت الولاية في بيان، الأربعاء، أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، أطلق 13 قذيفة على مركز مدينة عفرين حوالي الساعة الثانية والنصف ظهرا.

وأضافت أن الحصيلة الأولية للهجوم تشير إلى مقتل 3 مدنيين، بينهم طفل، وإصابة 4 آخرين.

وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى المشافي القريبة بالمنطقة، وإطلاق تحقيق في الهجوم من قبل السلطات المختصة هناك بالتنسيق مع ولاية هطاي.

يذكر أنه تم تحرير مدينة عفرين، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عام 2018.

ويواصل تنظيم "ي ب ك" الإرهابي اتخاذ مدينتي تل رفعت ومنبج قاعدة لتنفيذ هجمات ضد مناطق سيطرة الجيش الوطني شمالي سوريا، رغم الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع كل من الولايات المتحدة وروسيا.

المصدر : الاناضول