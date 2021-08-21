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"تنظيم الإخوان الإرهابي وأثره في إفساد العقيدة".. لقاء توجيهي للأمر بالمعروف بالرياض

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ضمن حملة "الخوارج شرار الخلق" لمواجهة الأفكار الضالة وتأصيل المنهج الوسطي

نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض لقاءً توجيهيّاً بعنوان (تنظيم الإخوان الإرهابي وأثره في إفساد العقيدة)، استهدف منسوبي الفرع من ميدانيين وإداريين، وقدمه مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات.

وتناول الشبانات في اللقاء أهمية التوحيد والسنة، وحماية المملكة العربية لجنابهما وقيامها على ذلك، مبيناً أصول منهج السلف الصالح في السمع والطاعة لولاة الأمر، والطريقة الشرعية في إنكار المنكرات، والتحذير من منهج الخوارج والجماعات الحزبية كجماعة الإخوان المسلمين وما تفرع منها من فرق (السرورية، القطبية، البنائية) وخطرها على العقيدة والأمن.

ويأتي هذا اللقاء ضمن حملة (الخوارج شرار الخلق) التي وجه بها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لمواجهة هذه الأفكار الضالة وتأصيل المنهج الوسطي وتعزيز الأمن الفكري بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله – للحفاظ على مقدرات الوطن وأبنائه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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