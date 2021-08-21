بلاغ جديد من نجدة الطفل ضد حارس عقار الطالبية: أبويا استغل مرض أمي واعتدى عليا

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تجرد أب يعمل حارس عقار من مشاعر الأبوة تعدي جنسيا علي ابنته 15 سنة داخل شقته بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وتحرير محضر بالواقعة وعرضه علي النيابة العامة للتحقيق.

كان خط نجدة الطفل ومركز الأمومة والطفولة، تقدم بلاغ لقسم شرطة الطالبية بهتك عرض طفلة من والدها وقام بالتعدي عليها جنسيا داخل شقتهما في غياب والدتها ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ وتم القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وقالت التحقيقات أن المتهم اعترف بجريمته في الاعتداء على ابنته وهتك عرضها بالقوة، بحجة أن زوجته مريضه، وقررت النيابة حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة عرض الطفلة الضحية علي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطب عليها للتأكيد علي صحة الواقعة وجاري استكمال التحريات في الجريمة.