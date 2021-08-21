نصيحة هامة من المشرف على التنسيق لطلاب الثانوية العامة

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انطلقت اليوم السبت، اعمال تنسيق طلاب الثانوية العامة المرحلة الأولي والبالغ عددهم 118 الف و954 طالبا، وذلك بحد أدني 88.41% الشعبة العلمية علوم و80% الشعبة الرياضية و65.73% الشعبة الأدبية، وشهدت معامل التنسيق بالجامعات إقبال ضعيف من الطلاب في ظل اعتماد الغالبية على تسجيل رغباتهم من المنزل من خلال الحواسب الشخصية، حيث يتاح للطلاب التسجيل من أي مكان وطوال 24 ساعة .

وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، لـ «المصري اليوم»، أن المرحلة الأولي تستمر حتي مساء الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أنه يتاح للطلاب تعديل رغباتهم طوال أيام المرحلة على أن يتم توزيعهم وفقا لاخر تعديل أجراه الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

ونصح عطا طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية ما أن يكتبها في رغباته بالترتيب الجغرافي جميعها، قائلا «يعني الطالب اللي عايز يدخل طب يكتب كل كليات الطب في مصر وليس التي تقع في نطاقه فقط وأن موقع التنسيق يسمح بكتابة كل الكليات في نفس التخصص ولكن بالترتيب الجغرافي».