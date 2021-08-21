نائب يطالب المحافظين بإعطاء أولوية قصوى للاستثمار الصناعي

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طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، رجال الأعمال والاستثمار والصناعة بالتوجه باستثماراتهم داخل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والتى ستحول المحافظة إلى واحدة من أهم المحافظات الصناعية القادرة على توطين الصناعات بمختلف أنواعها والتوجه نحو تصدير مصر لمختلف المنتجات الصناعية.

ودعا «زين الدين»، في بيان له اليوم السبت، جميع المحافظين بإعطاء أولوية قصوى للاستثمار بمختلف أنواعه بصفة عامة والاستثمار الصناعى بصفة خاصة بعد النجاح الكبير والمشروعات القومية العملاقة التي أنجزتها الدولة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى في جميع أنحاء البلاد خاصة مشروعات البنية الاساسية العملاقة من شبكة قومية للطرق والانفاق والكبارى وغيرها والتى تؤهل مصر لتكون واحدة من أهم الدول الصناعية والاقتصادية والجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والافريقية على مستوى منطقة الشرق الاوسط بأسرها وأفريقيا.

وأشار إلى دور بورسعيد في تشجيع الاستثمار وإزالة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام رجال الاعمال والاستثمار خاصة داخل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد مشيرا إلى أن هذه المنطقة ستكون واحدة من اهم المناطق الاستثمارية والصناعية الواعدة والقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية.