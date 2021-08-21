«التناسليات الحيوانية» ينظم قافلة بيطرية مجانية لعلاج وفحص مواشي صغار المربين بالمنوفية

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كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بتنظيم عدد من القوافل البيطرية بمشاركة معاهد التناسليات الحيوانية وصحة الحيوان والأمصال واللقاحات البيطرية والإنتاج الحيواني لتوعية المربين بالأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية وخطط الوقاية من الامراض وعلاج الحالات التي تتعرض لها الثروة الحيوانية لدي صغار المربين.

قال الدكتور هاني حسن، معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إنه تم إطلاق القافلة البيطرية المجانية بمراكز شبين الكوم والشهداء والباجور وقويسنا وبركة السبع وتلا بمحافظة المنوفية في الفترة من ٢١اغسطس وحتي ٢٦ أغسطس، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمنوفية ومعاهد بحوث الصحة الحيوانية والامصال واللقاحات البيطرية وبحوث الإنتاج الحيواني.

أضاف هاني حسن، في تصريحات صحفية السبت، أن فريق القافلة يقوم بإجراء العمليات الجراحية والفحص التناسلي والباطني وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وفحص الطلائق وعمل عمليات التلقيح الصناعي وإجراء التحصينات الغير سيادية.

وأوضح مدير معهد التناسليات الحيوانية، أنه تم تنظيم عدد من الندوات الإرشادية لصغار المربيين وتدريب لشباب الأطباء البيطريين، بما ينعكس على خدمة مربي الماشية والنهوض بالثروة الحيوانية في مصر.