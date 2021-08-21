منة عرفة تفاجئ متابعيها بـ«خبر سار » : «كام واحد مستني»

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أعلنت الفنانة منة عرفة، وزوجها الفنان محمود المهدي، عن اقتراب موعد إقامة حفل زفافها، وذلك بعد مايقارب من 7 أسابيع منذ إعلانهما عن عقد قرانهما، الذي أقيم في نهاية شهر يوليو الماضي.

حيث نشرت منة صورة تجمعها بزوجها محمود، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت على الصورة قائلة :«قريب أوي، هنعلن عن ميعاد فرح الفار السندق.. كم واحد مستني».

كما أعاد الفنان محمود المهدى، زوج الفنانة منة عرفة، نشر نفس الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام، ليعلن فيه بدء العد التنازلى لإقامة حفل زفافهما قريبًا، وقال محمود المهدى في تعليقه على الصورة:»العد التنازلي للغسالة ابتدى.. قريب أوى هنعلن عن معاد فرح الفار السندق.. كم واحد مستني«، فيما علقت منة عرفة على تدوينة زوجها محمود المهدى:»بحبك.. ربنا يديمك أحلى نعمة في حياتى«.

وكانت كشفت منة عرفة، مؤخرًا عن تعرضها لسرقة صفحتها وحسابها الشخصي على «فيسبوك».

وقالت منة، في أول فيديو لها، عبر حسابها على «فيسبوك» بعد إنشاء صفحة جديدة، إن الصفحة القديمة التي أطلقتها منذ سنوات، تعرضت للسرقة، موجهة الاتهام إلى الشركة المسؤولة عن إدارتها بالاشتراك مع المسئولين عن إدارة أعمالها.

وأضافت، أنها سوف تكشف لاحقا كافة التفاصيل حول تعرض صفحتها للسرقة، مشيرة إلى أنها تسير في إجراءات قانونية، وطلبت من متابعيها دعمها ونشر صفحتها الجديدة، لكي تتواصل معهم من خلالها بنفسها والرد على التعليقات.

يذكر أن من عرفة انتهت مؤخرًا من تصوير دورها في فيلم «شريط 6» بطولة خالد الصاوي، أحمد خالد صالح، هدى المفتي، عمرو وهبة، خالد أنور، تارا عماد، نانسي صلاح وتوني ماهر.