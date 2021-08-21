«عطية»: إنشاء نظام ثابت لنجدة أعضاء النقابة في العقبات والمشكلات

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أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرار باستحداث نظام ثابت، بكفاءة عالية، وآليات جاهزة ومنظمة، وقادرة على التعامل بالاستعانة بالمحامين والمحاميات، ذوي الكفاءة الراغبين في التطوع لنجدة الزملاء من أعضاء الجمعية العمومي للنقابة، يوميا على مدار 24 ساعة، فيما يصادفهم من عقبات ومشكلات، وتجاوزات في جميع أنحاء الجمهورية ويستوجب من النقابة نجدتهم.

وجاء بنص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وما يصادف الزملاء من عقبات ومشكلات وتجاوزات يحدث بعضها هنا وهناك في جميع أنحاء الجمهورية المقسمة على النقابات الفرعية، وأحيانًا بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ومن ثم يتم التعامل مع هذه المواقف بعشوائية غير مرتبة وغير منظمة، وأحيانا تفوت الغاية من الخدمة النقابية للمحامين والمحاميات» .

وأضاف القرار: «وإذ يحسن وضع نظام ثابت، بكفاءة عالية، وآليات جاهزة ومنظمة وقادرة على التعامل، بالاستعانة بالمحامين والمحاميات ذوى الكفاءة الراغبين في التطوع لنجدة الزملاء، فقررنا أولا: يعين يوميا زميل للقيام بالخدمة بالنقابة العامة للمحامين، لأربع وعشرين ساعة، ويتم إخطار كافة النقابات الفرعية بأرقام التليفونات المتاحة بالنقابة، ورقم موبيل الزميل، وتصدر يومية معممة يبين فيها المتواجد من الزملاء في انتظار نجدة من يلزم نجدته من الزملاء، ثانيا: تتولى كل نقابة فرعية فيما يخصها تعيين أحد الزملاء المتطوعين للقيام بالنجدة التطوعية في النقابة الفرعية، ويعلن إسمه باليومية التي تحرر كل يوم، مقرونة بأرقام التليفونات التي يمكن الإتصال بها سواء الأرضية، أو رقم موبايل الزميل المتواجد».

وتابع: «ثالثا: تعين كل لجنة جزئية أحد الزملاء المحامين المتطوعين للقيام بالخدمة في نجدة الزملاء في دائرة المحكمة الجزئية، ويتم إخطار النقابة الفرعية بالأسماء وأرقام التليفونات المحمولة، رابعا: يتولى كل نقيب فرعي اخطار النقيب العام للمحامين بالمشاكل المهمة، وما يرى وجوب تدخله فيها على وجه السرعة، خامسا: وأرجو من كل الزملاء سواء بالنقابات الفرعية أو الجزئيات، المتطوعين لنجدة الزملاء، والنقباء الفرعيين ورؤساء اللجان الجزئية، أن يتعاونوا في إنجاح هذا النظام الذي يكفل نجدة الزملاء المحامين والمحاميات فيما يصادفهم ويستوجب من النقابة نجدتهم .