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اكتشاف مواهب وورش رسم وإنشاد ديني بثقافة الإسماعيلية

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اكتشاف مواهب وورش رسم وإنشاد ديني بثقافة الإسماعيلية اكتشاف مواهب وورش رسم وإنشاد ديني بثقافة الإسماعيلية

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أقام بيت ثقاقة القنطرة شرق، بفرع ثقافة الإسماعيلية، اللقاء الأسبوعى لنادى أدب الطفل، تضمن ورشة رسم للأطفال للفنان محمد لطفى بمناسبة الاحتفال بذكرى افتتاح القناة الجديدة، تلاها ورشة تدريب مسرح للفنان هيثم عمران، أعقبها ورشة تدريب الأطفال على إجراء انتخابات بشكل عملى.

اختتم اللقاء بالاستماع لمواهب النادى منهم الطفلة ملك احمد، بكر حكيم، عمرو عبدالمريد، السيد ابو القمصان، ملك عبدالقادر، ايسل ضاحي، سيف عمران، حنين سامي، وفاء حسن، حنين حسن، عمر حكيم، مصطفي محمد، وتكريمهم من قبل مدير الموقع.

كما أقام بيت ثقافة الطفل بالقنطرة شرق ورشة رسم بورتريه للفنان عبدالسلام النابلسي.

المصرى اليوم

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