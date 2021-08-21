رئيس الوزراء خلال زيارة محور المحمودية بالبحيرة: تطوير المحاور المرورية يتم بإيقاع سريع (صور)

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تفقد الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير محور المحمودية، في مدينة كفر الدوار، في محافظة البحيرة، والذى يربط محافظة الإسكندرية بعدد من المحافظات المجاورة، ليخدم أهداف وخطط التنمية.

رئيس الوزراء خلال زيارة محور المحمودية بالبحيرة: تطوير المحاور المرورية يتم بايقاع سريع

ورافق رئيس الوزراء خلال الزيارة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية،، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية واللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، واللواء احمد عرفات، مدير أمن البحيرة.

رئيس الوزراء خلال زيارة محور المحمودية بالبحيرة: تطوير المحاور المرورية يتم بايقاع سريع

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الزيارة أن تطوير المحاور المرورية يتم بإيقاع سريع نظرًا لأهمية تلك المحاور في الربط بين كافة المحافظات وتيسير على المواطنين وتسهيل نقل البضائع، بما يؤدي إلى دفع الاستثمار والمساهمة في إيجاد فرص العمل والعمل على إنعاش الاقتصاد القومي.

رئيس الوزراء خلال زيارة محور المحمودية بالبحيرة: تطوير المحاور المرورية يتم بايقاع سريع

وأوضح اللواء أحمد عزازى، أن مشروع استكمال محور المحمودية يستهدف عمل محور مروري سريع وآمن قوي التصميم لربط محافظة الإسكندرية عرضياً بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ، لتخفيف الضغط عن طريق «القاهرة الإسكندرية» الزراعي.

رئيس الوزراء خلال زيارة محور المحمودية بالبحيرة: تطوير المحاور المرورية يتم بايقاع سريع

ويبلغ طول محور المحمودية 55 كيلو مترًا، وعرضه ٥ حارات مرورية، بينهم ٣ حارات سريعة، وحارتي خدمة على كل جاني من جانبي ترعة المحمودية، ويوجد 35 كوبري مشاة عائم على جانبي الطريق مزودة بأنفاق لتمرير المشاة بأمان أسفل الحارات السريعة، ويربط إتجاهي السير20 كوبري سيارات تم تزويدها بممرات آمنة لحركة المشاة، وهي معزولة بشكل كامل عن الحارات السريعة، وروعي في التصميم تأمين حركة المشاة، وذوي القدرات الخاصة.

رئيس الوزراء خلال زيارة محور المحمودية بالبحيرة: تطوير المحاور المرورية يتم بايقاع سريع

وأكد نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية أن المشروع يتكون من 4 قطاعات، تبدأ من الاسكندرية إلى كفر الدوار، ثم إلى أبوحمص، ومنها إلى إلى زاوية غزال، ووصولأً إلى المحمودية.

رئيس الوزراء خلال زيارة محور المحمودية بالبحيرة: تطوير المحاور المرورية يتم بايقاع سريع

الانتهاء من 90% من الجزء 2 من محور المحمودية في كفر الدوار

وأشار «عزازي» إلى أن تم انجاز 90% من الجزء من مشروع المحمودية 2 بمركز كفر الدوار الذي تم زيارته، يتكون من 6 كم على امتداد ترعة المحمودية، يوجد منها 3 كم بالجانب البحري و3 كم بالجانب القبلي بالمحور، لربط الشريان الحيوي الجديد بمحافظة الإسكندرية ومشيرًا إلى أنه يحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية في مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، ويوفير فرص استثمارية هائلة.

رئيس الوزراء خلال زيارة محور المحمودية بالبحيرة: تطوير المحاور المرورية يتم بايقاع سريع

محافظ البحيرة: محور المحمودية يربط قلب الإسكندرية بالبحيرة ومحافظات الدلتا

ومن جانبه قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن محور المحمودية، يعتبر مشروعًا هام يربط بين قلب الإسكندرية والبحيرة ومحافظات الدلتا، ويسهم بشكل كبير في تعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة على جانبي المحور، ويساعد على إقامة العديد من المناطق الخدمية والاستثمارية، تسهم في تلبية المتطلبات التنموية والاستثمارية وتعمل على تحقيق الرواج الإقتصادي والتنمية بالمنطقة بالكامل.