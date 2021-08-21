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«الأسقفية»: استمرار تلقى طلبات الالتحاق بكلية اللاهوت

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«الأسقفية»: استمرار تلقى طلبات الالتحاق بكلية اللاهوت «الأسقفية»: استمرار تلقى طلبات الالتحاق بكلية اللاهوت

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أعلنت كلية اللاهوت الأسقفية عن تلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بالعام الأكاديمى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وذلك حتى الـ٣١ من أغسطس الجارى بفروعها الثلاثة القاهرة والإسكندرية والمنيا.

وأشارت الكلية إلى أنها وضعت عدة شروط للالتحاق أهمها المعيار الروحى إذ ينبغى على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحى بالإضافة إلى المعيار الأكاديمى الذى يتمثل فى المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.

من جانبه، أكد المطران سامى فوزى عميد كلية اللاهوت ورئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، نقبل المتقدمين من أي خلفية طائفية أو لاهوتية مهما تكن على أن تكون لديه الرغبة في العبادة والدراسة والحياة كجزء من مجتمع الكلية بحسب التقليد الأسقفي.

بذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام ٢٠٠٥ وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين لأن يكونوا قساوسة من أجل خدمة الكنيسة بالإضافة لكونها كيان تعليمي للتدريب اللاهوتي، متعدد الجنسيات والمواقع والمستويات ؛ تابع لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ، متخذًا الاسم العريق لمدرسة لاهوت الإسكندرية لإحياء التسمية الأصلية للتعليم المسيحي في البطريركية الأولى بإفريقيا.

المصرى اليوم

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