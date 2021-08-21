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«أمن المنافذ» يواصل حملاته لمواجهة جرائم التهريب

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«أمن المنافذ» يواصل حملاته لمواجهة جرائم التهريب «أمن المنافذ» يواصل حملاته لمواجهة جرائم التهريب

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واصلت قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وتمكنت الحملات من ضبط 5 قضايا تهريب، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة، و36 قضية في مجال الأمن العام.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط 1587 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 233 حكم قضائى متنوع، و4 قضايا تزوير.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المصرى اليوم

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