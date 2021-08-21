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رفضن بيع الشقة.. أب يشعل النيران في زوجته وابنتيه في بني سويف

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رفضن بيع الشقة.. أب يشعل النيران في زوجته وابنتيه في بني سويف رفضن بيع الشقة.. أب يشعل النيران في زوجته وابنتيه في بني سويف

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أقدم أب على إشعال النيران في زوجته و2 من أبنائه البنات، اليوم السبت، بعد قيامه بسكب مواد مشتعلة «بنزين» عليهن داخل منزلهم بالجزيرة المرتفعة بمدينة بنى سويف، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقامت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف بنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، حيث تبين أن المصابين وهم الأب «أحمد.م.ح» 51 سنة، مصابًا بحروق باليد، وزوجته «آمال.ق.م» 46 سنة، مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة بالوجه والذراعيين والساقيين بنسبة 40٪ من مساحة الجسم، واثنين من الأبناء وهم «فاطمة» 19 سنة، مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة بالجسم بنسبة 70 ٪، و«أسماء»16 سنة، مصابة بحروق بالجسم بنسبة 40 ٪ من مساحة الجسم.

وتبين من التحريات الأولية للواقعة أن الأب قام بسكب مواد مشتعلة «بنزين» على زوجته وأبنائه لخلافات زوجية ورغبة الأب في بيع شقتهم ورفض الأسرة لذلك، تم احتجاز الأم وأبنائها البنات داخل قسم الحروق بمستشفى بنى سويف التخصصي لعمل الغيارات الطبية اللازمة على الأماكن المصابة بالجسم. وتمكنت مباحث بندر بنى سويف من ضبط الأب وجاري عرضه على النيابة العامة لسماع أقواله.

المصرى اليوم

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