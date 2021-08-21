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أماني الدسوقي:«بعد برونزية ريو دي جانيرو.. أحلم بذهبية طوكيو 2020»

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أماني الدسوقي:«بعد برونزية ريو دي جانيرو.. أحلم بذهبية طوكيو 2020» أماني الدسوقي:«بعد برونزية ريو دي جانيرو.. أحلم بذهبية طوكيو 2020»

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أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق دورة الالعاب البارالمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 24 أغسطس الحالي حتى 5 سبتمبر المقبل.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وحرصت «المصري اليوم» على إجراء حوار مع البطلة أماني الدسوقي، لاعبة الوطني البارالمبي لرفع الأثقال، قبل سفرها إلى طوكيو 2020.

وكشفت أماني عن استعدادها: «المنتخب الوطني قضى مدة طويلة في معسكر مغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي، نحن نتدرب مرتين يوميًا في صالة رفع الأثقال أو الجيم استعدادًا للبطولة»

وأضافت: «أحلم باقتناص ميدالية وسماع النشيد الوطني على منصة التتويج».

وتابعت: «نحن قادورن على حصد الميداليات ونسعى لرفعة اسم في المحافل الدولية»

أما عن بدايتها قالت أماني: «بدأت رفع أثقال من 20 سنة وأفضل لحظة بالنسبة لي هي لحظة الفوز والتتويج وسماع النشيد الوطني».

وتابعت: «أكثر من دعمني هم أسرتي ومدربيني، أكن لهم كل الحب والاحترام وأفخر بوجودهم بجانبي»

وكانت أماني قد توجت ببرونزية بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016، وحجزت مقعدها في طوكيو بعد فوزها بذهبية بطولة فزاع الدولية لرفع الأثقال.

المصرى اليوم

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