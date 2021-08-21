حازم شاهين وكارمن سليمان نجوم حفلات مهرجان القلعة (التفاصيل)

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استمرارا لفعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يقدم المغنى وعازف العود حازم شاهين وفرقته حفلا في الثامنة مساء الاثنين 23 أغسطس على مسرح المحكى ويتضمن ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من أشهر أعمال التراث بالإضافة إلى باقة من مؤلفاته الخاصة .

يليه وفى العاشرة مساء تتغنى المطربة الشابة كارمن سليمان بمجموعة من اشهر اعمالها منها كلام كلام، حبيبي مش حبيبي، صابرة، فرح ليلى، لما تشوفك عيني، مش هتكلم، ميستهلوش، عيش على أعصابك، بنحب الحياة، فيها الحياة، ربنا يخليك لقلبي وسطور حكايتي بالاضافة إلى باقه من أجمل اعمال زمن الفن الجميل .