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سقوط عصابة سرقة الحقائب بالوراق

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سقوط عصابة سرقة الحقائب بالوراق سقوط عصابة سرقة الحقائب بالوراق

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تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بالوراق.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمديرية أمن الجيزة قيام شخصين لهما معلومات جنائية بالوارق، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فـى إرتكاب سرقات متعلقات المواطنين بالطريق العام بأسلوب الخطف مُتخذان من دائرة قسم شرطة الوراق مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 7 وقائع وأرشدا عن المسروقات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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