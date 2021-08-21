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ضبط تشكيل عصابي لسرقة المنازل بالشرقية

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ضبط تشكيل عصابي لسرقة المنازل بالشرقية ضبط تشكيل عصابي لسرقة المنازل بالشرقية

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تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث الشرقية من ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقات المساكن بأبوكبير.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية بأبوكبير، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 11 واقعة، وبإرشادهم ضبط بمسكن أحدهم بندقية خرطوش وعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، بالإضافة إلى بعض المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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