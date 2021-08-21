«المحامين العرب» يدين انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لسيادة لبنان وقصفه لـ«سوريا»

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أدانت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، بأشد العبارات، استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، وتكرار انتهاكه لسيادة لبنان بتحليق طيرانه الحربي بأجوائه لتنفيذ غارات عدوانية على دمشق.

وقال المكاوي بن عيسى، أمين عام اتحاد المحامين العرب، في بيان صحفي له، إن الاتحاد تابع عن كثب أنباء انتهاكات الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، لدولة لبنان باختراق أجوائها وتحليقه على ارتفاع منخفض مما أثار الرعب في نفوس المواطنين، وذلك لإطلاق صواريخ استهدفت مواقع لدولة عربية أخرى ذات سيادة هي سوريا.

وأكد «بن عيسى»، أن تحليق الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مطار بيروت شكل خطرًا على الطيران المدني، والمواطنين الأبرياء، لافتا إلى أنه يعد خرقا صريحا لقرار الأمم المتحدة 1701، المتمثل في تعزيز أمن لبنان، وسيادته وسلطة الدولة فيه.

وأضاف أمين عام الاتحاد أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية، على دول عربية ذات سيادة تؤكد أنه كيان مارق على قرارت الشرعية الدولية، مطالبًا الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، بالقيام بمهامه، ووضع حد لتجاوزات الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمارس الإرهاب الدولي دون عقاب، أو رادع يذكر.

وأكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب موقف الاتحاد الثابت بدعم لبنان، وسوريا في ممارسة حقهما الشرعي في الدفاع عن سيادتهما بكافة الأساليب الممكنة.