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ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة بالإكراه من قائدها بالفيوم

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ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة بالإكراه من قائدها بالفيوم ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة بالإكراه من قائدها بالفيوم

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تمكنت مباحث الفيوم من ضبط مرتكي واقعة سرقة سيارة بالإكراه من قائدها، وبمواحهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة.

وتبلغ لمركز شرطة الشواشنة بمديرية أمن الفيوم من سائق بإحدى شركات نقل الركاب، بأنه عقب توجهه لمنطقة ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة للتقابل مع أحد العملاء ولدى وصوله تقابل مع 5 أشخاص 3 رجال، وسيدتان، وإتفقوا معه على توصيلهم للفيوم نظير مبلغ مالى ولدى وصولهم فوجئ بإشهار أحدهم سلاح أبيض وإستولوا منه على السيارة قيادته ولاذوا بها بالهرب وقاموا بالتخلى عنها بمنطقة زراعية متاخمة بدائرة مركز شرطة أبشواى .

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالفيوم أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة 5 أشخاص 3رجال، وسيدتان لهم معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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