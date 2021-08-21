حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملات من ضبط 13 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 15 متهم لـ8 منهم معلومات جنائية، و4 قطع سلاح أبيض، ومتهم هارب من المراقبة، وتنفيذ 2493 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.