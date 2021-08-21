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المستشار الألمانية انجيلا ميركل: مقاومة الجيش الأفغاني أسيء تقديرها

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المستشار الألمانية انجيلا ميركل: مقاومة الجيش الأفغاني أسيء تقديرها المستشار الألمانية انجيلا ميركل: مقاومة الجيش الأفغاني أسيء تقديرها

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قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم السبت، أن مقاومة الجيش الأفغاني ضد مقاتلي «طالبان» أسيء تقديرها.

وأضافت ميركل: «انهار الجيش الأفغاني بوتيرة مذهلة»، لافتة إلى أنهم كانوا يتوقعون «أن تكون المقاومة أقوى».

وفيما يتعلق فيما تراه ألمانيا في الوقت الحالي، تابعت المستشارة الألمانية: «التركيز الآن ينصب على إنقاذ الناس من أفغانستان، لكن في وقت لاحق ستكون هناك حاجة لإجراء مناقشة حول ما تم تحقيقه وما لم يتم تحقيقه».

تصريحات ميركل جاءت خلال حضورها الحملة الانتخابية المركزية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي في برلين.

وفي سياق آخر، دعت المستشارة الألمانية إلى انتخاب أرمين لاشيت لمنصب المستشار الاتحادي المقبل.

وقالت: «على مر السنين رأيت لاشيت كسياسي لا يمثل الحرف»سي«بالنسبة له مجرد حرف، بل هو البوصلة في كل ما يفعله»، مشيرة إلى اسم الحزب الديمقراطي المسيحي.

وتعتبر مشاركة ميركل، السياسي الأكثر شعبية في ألمانيا حاليًا، جزءًا مهمًا من الحملة الانتخابية للاتحاد.

المصرى اليوم

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