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الأمن البيئي يضبط مخالفيْن يديران مستودعًا لتخزين وبيع الحطب المحلي

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الأمن البيئي يضبط مخالفيْن يديران مستودعًا لتخزين وبيع الحطب المحلي الأمن البيئي يضبط مخالفيْن يديران مستودعًا لتخزين وبيع الحطب المحلي
تطبيق الإجراءات النظامية كافة.. وتسليم الكميات للجهات المختصة

الأمن البيئي يضبط مخالفيْن يديران مستودعًا لتخزين وبيع الحطب المحلي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا ومقيمًا من الجنسية المصرية، يديران مستودعًا لتخزين وبيع الحطب المحلي في محافظة جدة، يحتوي على 35 مترًا مكعبًا من الحطب و3 عربات نقل.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي: تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأضاف: عقوبة بيع أو نقل أو تخزين الحطب أو الفحم المحليان، غرامة مالية تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تُمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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