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مدير أوقاف المنيا يطالب الإداريين بالالتزام باللوائح المالية ويحذر من مخالفتها

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عقد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، اجتماعا مع الإداريين العاملين بديوان عام المديرية، طالبهم خلاله بالالتزام باللوائح المالية والإدارية، وعدم مخالفتها.

كما أكد «عبدالرازق» على بذل الجهد في إنهاء أي مستحقات مالية والعمل على عدم تأخيرها وإنجاز أي أعمال تخص العاملين أو المترددين بسهولة وتيسير.

وحذر «عبدالرازق» الحضور من مخالفة اللوائح المالية والإدارية، وإحالة من يهمل أو يقصر في عمله إلى التحقيق ليتحمل مسؤولية تقصيره ويسأل عن ذلك وتتخذ معه الإجراءات اللازمة بكل حسم.

اجتماع مدير اوقاف المنيا بالاداريين
اجتماع مدير اوقاف المنيا بالاداريين
اجتماع مدير اوقاف المنيا بالاداريين

المصرى اليوم

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