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بث مباشر مباراة ليفربول (0) - (0) بيرنلي في الدوري الإنجليزي .. لحظة بلحظة

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بث مباشر مباراة ليفربول (0) - (0) بيرنلي في الدوري الإنجليزي .. لحظة بلحظة بث مباشر مباراة ليفربول (0) - (0) بيرنلي في الدوري الإنجليزي .. لحظة بلحظة

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محمد صلاح قائد الوطني وليفربول، يقود فريقه الإنجليزي في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي البريميرليج ضد بيرنلي السبت 21 أغسطس عند الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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محمد صلاح يحاول بقوة الدخول سريعا في ترتيب الهدافين للدوري الإنجليزي هذا الموسم خاصة أنه سجل هدفا وحيدا أمام نوريتش ستيي السبت الماضي، وبرونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد، سجل ثلاثة أهداف دفعة واحدة أمام فريق ليدز يونايتد.

المصرى اليوم

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