أبوتريكة: محمد صلاح مُقبل على عقد تاريخي مع ليفربول

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أكد محمد أبوتريكة، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد صلاح بصدد توقيع عقد تاريخي مع فريق ليفربول الإنجليزي خلال الأيام المقبلة.

وينتتهى عقد محمد صلاح مع ليفربول موسم 2023 – 2024، وتسعى إدارة الريدز إلى التجديد مع نجم الفريق الأول لتحصينه خلال المواسم المقبلة.

وقال أبوتريكة في تصريحات خلال الاستوديو التحليلي لمباراة ليفربول وبيرنلي إن محمد صلاح مقبل على عقد تاريخي مع ليفربول خلال الأيام المقبلة لتحصين اللاعب من العروض التي تنهال عليه من كبار أوروبا بعد تألقه مع الريدز خلال المواسم الماضية، واستمرار تألقه خلال الموسم الحالي.