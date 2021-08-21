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انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في الوادي الجديد

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انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في الوادي الجديد انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية في الوادي الجديد

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أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، أن غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم تواصل متابعة سير أعمال امتحانات الدور الثانى لشهادة الدبلومات الفنية بجانب التواصل المستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأضاف أنه تم انتظام دخول الطلاب للجان الامتحانات لأداء الامتحان وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة لحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات فضلا عن تذليل أي عقبات حال حدوثها على الفور.

المصرى اليوم

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