جامعة بني سويف تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات المرحلة الأولى

★ ★ ★ ★ ★

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى، وذلك بناء على تعليمات وزارة التعليم العالي التي أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2021، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.

وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة خصصت عدداً من الأماكن لتسجيل رغبات الطلاب بمعامل كليتي الإعلام، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، ومعمل فاصل 7 بقوة استيعابية تبلغ 130 جهاز حاسب آلي داخل تلك المعامل، حيث يتواجد بها موظفين وفنيين مختصين في الحاسب الآلي للتسهيل على الطلاب وتقديم كافة الخدمات لهم، بمتابعة الأستاذ محمود صبره مدير عام شؤون التعليم والطلاب بالإضافة إلى تخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوي الهمم والاستعانة بمتخصصين لمساعدتهم لتسجيل رغباتهم.

ووجه رئيس جامعة بني سويف القائمين على العمل بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من التعقيم المستمر على مدار الساعة وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات، وضرورة مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا حرصاً على سلامتهم.