«الداخلية»: ضبط 164 قضية مخدرات و66 سلاحًا ناريًا

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 66 قطعة سلاح نارى، و164 قضية مخدرات، وتنفيذ 51566 حكما قضائيا متنوعا، خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 66 قطعة سلاح نارى بحوزة 50 متهمًا، وتنفيذ 51566 حكما قضائيا متنوعا، و3 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهمًا ارتكبوا 13 حادثا متنوعا.

كما تم ضبط 164 قضية مخدرات بإجمالى 174 متهمًا، و14 متهما هاربا، و338 دراجة نارية مخالفة، و23631 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.