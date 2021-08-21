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ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالسادس من أكتوبر

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ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالسادس من أكتوبر ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالسادس من أكتوبر

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تمكنت مباحث الجيزة، السبت، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقات المساكن بأسلوب التسلق، بالسادس من أكتوبر.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قيام ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـي ارتكاب سرقات المساكن بأسلوب «التسلق» مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وأرشدوا عن المسروقات وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية من متحصلات تلك الوقائع على متطلباتهم الشخصية.

المصرى اليوم

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