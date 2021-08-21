غدا بدء تظلمات الثانوية العامة إلكترونيا مجانًا

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تبدأ غدا الأحد ،تظلمات الثانوية العامة إلكترونيا، وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكترونيا للطلاب لتسجيل بياناتهم وعدد المواد الراغبين في التظلم عليها مجاناً.

وأعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبول طلبات إعادة فحص اوراق الاجابة للثانوية العامة وتستمر عملية قبول الطلبات لمدة اسبوع على أن يتم إرسال نتائج الفحص حتى ١٣ سبتمبر القادم.

وأكدوا الوزارة أن الفحص يتضمن تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب ويعاد تصحيحها يدويا.

وسوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص موضحا فيها سلامة الورقة ونسبتها اليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة الكترونية من ورقة اجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

وشددت الوزارة على أن التظلمات على نتائج الامتحانات تختص بالتحقق من نَسَبة ورقة الإجابة لصاحبها والتأكد من تصحيح كل الأسئلة والتأكد من الرصد الصحيح للدرجات ولكنها لا تتدخل في تقدير الدرجات.

وأكدت أن تقدير الدرجات هو شأن أكاديمي من صميم عمل المؤسسة التعليمية وينفذه المصحح، وبالتالي لا يجوز التظلم بشأنه، وبالتالي فإن التظلمات هذا العام تتبع نفس الفلسفة ولكن بآليات إلكترونية للتيسير على الطلاب وبشكل مجاني أيضا للتيسير على الطلاب.

والسؤال عن نماذج الإجابة في هذا السياق مرتبط بتقدير الدرجات، وهو من اختصاص المؤسسة التعليمية فقط، ولذلك لن ننشر هذه النماذج الآن لأنها ليست مجالا للتظلم كما كان الحال دائما.

وسوف تنشر الوزارة نماذج الإجابات ونواتج التعلم للمرحلة الثانوية مع مطلع العام الدراسي الجديد.

وفي سياق متصل تجمع طلاب الثانوية العامة الراسبين لليوم الثالث على التوالي أمام ديوان عام الوزارة احتجاجا على النتيجة مطالبين بإعادة تصحيح الامتحانات والسماح للراسبين في ٣ مواد بدخول امتحانات الدور الثاني بدلا من إعادة السنة.