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إقبال ضعيف على التنسيق الإلكتروني بجامعة الوادي الجديد

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إقبال ضعيف على التنسيق الإلكتروني بجامعة الوادي الجديد إقبال ضعيف على التنسيق الإلكتروني بجامعة الوادي الجديد

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شهدت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة الوادى الجديد إقبالا ضعيفا من جانب الطلاب الناجحين بالثانوية العامة ضمن المرحلة الأولى من التنسيق، ويرجع سبب الإقبال الضعيف نتيجة بدء استلام الطلاب استمارات النجاح اليوم السبت، من المدارس الثانوية العامة، الأمر الذي أدى إلى ضعف الإقبال على معامل التنسيق في اليوم الأول.

وقال الدكتور أحمد سيد حرباوى، نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشؤون التعليم والطلاب، إن معامل التنسيق الإلكترونى جاهزة لاستقبال الطلاب والأجهزة متصلة بشبكة انترنت فائق السرعة بالإضافة إلى تواجد عدد من العاملين الذين لهم خبرة عالية في إجراء التنسيق الإلكترونى خلال السنوات الماضية لتقديم كافة الخدمات للطلاب أثناء التقديم واختيار الرغبات.

مشيرا إلى أنه تم التشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان حماية الطلاب والعاملين من المستجد.

المصرى اليوم

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