الرقابة الصحية تنظم برنامج تعريفي للعاملين بطوارئ قصر العيني

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نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع كلية طب قصر العيني، برنامجا تأهيليا للتعريف بمتطلبات تسجيل المستشفيات لفريق العمل بمستشفى طوارئ قصر العيني، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الهيئة وجامعة القاهرة لدعم المشروع القومي لتطوير مستشفيات جامعة القاهرة.

تضمن البرنامج، الذي عقد بمجمع التعليم المتطور بمقر كلية طب قصر العيني، التعريف بمتطلبات الجودة الأساسية التي تضمن كفاءة وفعالية الخدمة الصحية، وشارك بالحضور وفد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف اسماعيل رئيس الهيئة، ود. سيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، ود. هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وأ.د. حسام صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، وأ. د. أحمد الفقي مدير مستشفى الاستقبال والطواريء، ود. محمد عمرو، نائب مدير مستشفى الطوارئ، ود. دينا عمر، مدير الجودة بقصر العيني، ود. باهر أديب، استشاري الجودة، ود. رباب سلامة، نائب مدير الجودة بالقصر العيني، إلى جانب عدد من فرق العمل المختلفة بمستشفى الطوارئ شملت: الجودة والتمريض والخدمة الاجتماعية والصيادلة والدفاع المدني والإدارة الهندسية والسلامة والصحة المهنية.

خلال كلمته الافتتاحية للبرنامج، أشاد د. أشرف اسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالخطوات الجادة التي تحرص عليها كلية طب قصر العيني على طريق الجودة بالرغم من التحديات التي تتطلب تضافر جهود كافة الأطراف مع قيادة واعية ومؤمنة بالتغيير الحقيقي.. مؤكدا أن الارتقاء بالخدمات الصحية لم يعد خيارا بل ضرورة حتمية في ظل توجيهات القيادة السياسية ووضع منظومة الصحة على قمة أولوياتها وتعليمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع أنحاء الجمهورية ولكل المواطنين دون تمييز أو تفرقة، وأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الأنشطة لتقديم كل الدعم اللازم من الهيئة لتطوير مستشفيات جامعة.

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن حصول المستشفيات على التسجيل وفقا للمتطلبات التي أصدرتها الهيئة يعـد الخطـوة الرئيسـية نحـو وصـول تلـك المستشـفيات إلـى المرحلة الأكبر والأهم فــي ســبيل تحقيق جودة الرعاية الصحية وهــو الحصول علــى الاعتماد وفقــا لمعايير المستشفيات 2021.

أوضح د. سيد العقدة، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن متطلبات تسجيل المستشفيات تستلزم تحقق متطلبات الجودة الأساسية بما يضمن كفاءة وفعالية الخدمة الصحية ورضا المنتفعين من الخدمة.. مشيرا إلى أن متطلبات الجودة الأساسية تشمل 33 معيار منها ما يتركز حول المريض مثل المعايير الخاصة باﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ واﺳﺘﻤﺮارﯾﺘﮭﺎ وﻗﻮاﻋﺪ اﻧﺘﻘﺎﻟﮭﺎ، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺸﺨﯿﺼﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة، وكذلك اﻟﺠﺮاﺣﺔ واﻟﺘﺨﺪﯾﺮ واﻟﺘﮭﺪﺋﺔ، وإدارة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺪواء.. ومنها ما يتعلق باﻹدارة واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ داخل المستشفى مثل المعايير الخاصة بإدارة الموارد البشرية، ومكافحة ومنع انتشار العدوى، فضلا عن المعايير المتعلقة باﻟﺘﻘﯿﯿﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ، وإدارة وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، .اﻟﺠﻮدة وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷداء والمتطلبات الإضافية.

من جانبها، أشادت الدكتورة هالة صلاح، أستاذ طب الأطفال وعميد كلية طب قصر العيني، بدعم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لجامعة القاهرة، وبجهودها من خلال الزيارات الميدانية لمستشفيات جامعة القاهرة وبرامج التهيئة والتعريف لفرق العمل المختلفة بمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد مما يعكس التوجه الواضح للقيادة السياسية في إحداث نقلة في جودة الخدمات الصحية في مصر.

وأكدت عميد كلية طب قصر العيني، على الاستعداد التام لقيادات المستشفيات الجامعية للبدء الفوري في الاستعداد للاعتماد بالهيئة.. وأضافت أن برنامج التهيئة الذي نظمته قيادات الهيئة أوضح أن المعايير الصادرة عن الهيئة مرنة وسهلة الفهم وقابلة للتطبيق عمليا وترسم المسار إلى الجودة باحترافية مما يستلزم العمل الجاد من جميع الأطراف لاستكمال الصورة التي نتطلع إليها جميعا.

جدير بالذكر أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تتيح من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها www.gahar.gov.eg الاطلاع على مختلف المعايير الصادرة عن الهيئة فضلا عن إمكانية التقدم للتسجيل من خلال ملء استمارة بسيطة على الموقع أو ارسال بيانات التواصل مع المنشأة على الايميل الخاص بإدارة التسويق وتنمية الأعمال: Business.development@gahar.gov.eg