«المولوية» تحيي حفل جماهيري بساقية الصاوي الليلة

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تستضيف ساقية الصاوي حفل جماهيري كبير لفرقة المولوية للانشاد الديني، تحت قيادة عامر التونى ومولويته المصرية في رحلة لبحور الإنشاد الصوفي والتراث المصري الأصيل، وذلك مساء الليلة، السبت 21 أغسطس بقاعة النهر، في السابعة مساءً، مع إيقاعات موسيقية مناسبة للحالة الروحية للحفل.

تأسست المولوية المصرية في عام 1994 على يد منشدها عامر التونى الذي حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصرى على الساحة العالمية ،ليؤكد للعالم بأثره أن مصر تتمتع بخصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية.

وتستقبل الساقية غدا الأحد حفل غنائى لفرقة جراما فن بقيادة المايسترو إسلام جاد، بقاعة النهر في السابعة مساءً. وستقدم الفرقة خلال الحفل باقة من أجمل الأغاني التراثية المصرية.

يذكر أن جراما فن تأسست في مايو 2018على يد كل من عبدالناصر جمعة ومحمد صلاح. قدمت الفرقة مجموعة من الحفلات في عدد من المراكز الثقافية والمسارح، وتضم مجموعة من الفنانين الذين يهدفون إلى إحياء تراث الغناء المصرى وتقديمه في صورة عصرية جذابة.

فرقة المولوية تقدم أحد عروضها بقيادة عامر التونى - صورة أرشيفية

حفل فرقة المولوية بجامعة المنيا، ضمن فعاليات المرحلة الثالثة للجنة التنمية الثقافية لجنوب الوادي. - صورة أرشيفية