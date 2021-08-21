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بعد إلغاء متابعتها وحذف صورهما..محمد عطية يهنئ خطيبته بعيد ميلادها : «يافسفوسة»

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هنأ الفنان محمد عطية، خطيبته الإعلامية ميرنا الهلباوي، بعيد ميلادها، على الرغم من إلغاء متابعتهما لبعضهما البعض خلال الساعات القليلة الماضية، وكذلك حذف كل منهما لصور الآخر، عبر حساباتهما الرسمية بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وهو ما أثار الشكوك حول انفصالهما مجددا وعودتهما لاستئناف علاقتهما.

ونشر «عطية» صورة لـ«ميرنا»، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وكتب :«عيد ميلاد سعيد يا فسفوسة، إبقِ جميلة وقوية ومجنونة».

تهنئة محمد عطية لميرنا الهلباوي
تهنئة محمد عطية لميرنا الهلباوي

وكانت الإعلامية ميرنا الهلباوي أعلنت في الرابع من يوليو الماضى فسخ خطبتها من الفنان محمد عطية، حيث كتبت ميرنا عبر خاصية «الأستوري» بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، منشورا، قائلة «سينجل.. الحمد لله على كل شيء»، كما حذفت ميرنا صورها مع محمد عطية والتى نشرتها على حسابها طوال فترة خطبتهما، فيما لم تكشف عن أسباب الانفصال، وحذف أيضًا محمد عطية بعض الصور من على حسابه على «إنستجرام» التي تجمعه بميرنا من ضمنها صور الخطوبة، فيما ترك مجموعة أخرى من الصور التي تجمعهما مع بعض الأصدقاء.

المصرى اليوم

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