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شمال سيناء تسجل «صفر كورونا»

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شمال سيناء تسجل «صفر كورونا» شمال سيناء تسجل «صفر كورونا»

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان إن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت منذ الأمس بإجمالي عدد 543 حالة إيجابية منذ بداية الجائحة، مشيرًا إلى تسجيل حالة شفاء جديدة بالفيروس ليصل عدد حالات الشفاء إلى 3121 حالة منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى وجود 217 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، مع وجود 6 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و14 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

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