أليجري: رونالدو أبلغني عن مصيره من الرحيل

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أكد ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، أنه يعرف مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق، في الموسم الجديد.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة أودينيزي، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «رونالدو لم يلعب معنا يوم الخميس، لأننا كنا قادمين من أعباء تدريبية ثقيلة، لذا منحته إجازة لمدة نصف يوم».

وأضاف: «رونالدو يعد قيمة إضافية للفريق، لأنه يضمن تسجيل عدد كبير من الأهداف، ومن الواضح أن علينا العمل كفريق واحد للحصول على أفضل النتائج من أي فرد».

وتابع: «هل أبلغك رونالدو بالمكان الذي سيلعب فيه هذا الموسم عقب الشائعات الأخيرة؟ إنه دائمًا يتدرب جيدًا.. لقد قرأت الشائعات في الصحف، لكنه لم يخبرنا أبدًا أنه يريد الرحيل».

وختم أليجري: «رونالدو أخبرني بأنه سيبقى في يوفنتوس».